Samsung, le géant sud-coréen de la technologie fait face à une affaire dont elle se serait bien passée. En effet, un de ses anciens hauts cadres est accusé d’avoir dérobé des informations ultrasensibles en vue de les utiliser pour créer une entreprise de production de semi-conducteurs en Chine. Le haut cadre de 65 ans avait pour ambition d’implanter son usine à seulement 1,5 km de celui de Samsung qui possède aussi un site de production en Chine.

L’identité de l’individu n’a pas été dévoilée, mais la justice estime que son acte aurait pu provoquer des dommages énormes à l’économie sud-coréenne dont un des piliers est l’exportation de semi-conducteurs. L’ex-travailleur de Samsung est soupçonné d’avoir volé des plans d’installations industrielles entre 2018 et 2019. Selon des sources concordantes, le matériel volé est hautement stratégique et il est considéré comme une technologie de portée nationale qui est protégée par des lois très strictes. Il ressort que la valeur des plans que l’homme a essayé de voler s’élève à 300 milliards de wons soit 218 millions d’euros. Le sexagénaire a été placé en détention dans une prison de la banlieue de Séoul et inculpé ce lundi 12 juin. La durée de sa peine de prison n’a pas encore été officialisée.

Cet ex-cadre de Samsung est considéré comme une référence, un des meilleurs experts en fabrication de semi-conducteurs. Grâce à son expertise dans un domaine qui fait l’objet de toutes les attentions et après avoir travaillé pour Samsung pendant 18 ans, le sexagénaire s’est mis à son propre compte. Il va créer des entreprises dans des pays comme Singapour et la Chine. L’homme avait de grandes ambitions et il s’est finalement brûlé les ailes. "Il s’agit d’un crime grave qui aurait pu avoir un impact négatif énorme sur notre sécurité économique, en ébranlant les fondations de l’industrie nationale des semi-conducteurs à une période où la concurrence pour la production de puces s’intensifie jour après jour" ont déclaré les juges sud-coréens.