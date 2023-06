Des documents partagés exclusivement avec CNN suggèrent qu'un haut commandant militaire russe, le général Sergueï Sourovikine, était membre secret VIP du groupe Wagner, une entreprise militaire privée qui a orchestré une brève rébellion exposant les dissensions au sein des responsables militaires russes de haut rang. Ces documents, obtenus par le Centre d'enquête russe Dossier Center, ont révélé que Surovikin s'était vu attribuer un numéro d'inscription personnel VIP Wagner en 2018.

Dans ces documents, Surovikin figure aux côtés d'au moins 30 autres responsables militaires et du renseignement russes de haut rang, qui, selon le Dossier Center, sont également membres VIP de Wagner. Les identités de ces responsables n'ont pas été révélées. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Sergueï Sourovikine ait été rémunéré par Wagner, le fait que de nombreux hauts responsables soient membres VIP suggère une relation trop étroite entre l'armée russe et le groupe de mercenaires. Malgré la demande de réponse de CNN, Wagner n'a pas répondu.

Les révélations de CNN interviennent quelques jours après que plusieurs médias dont The Moscow Times aient annoncé que le général Sergueï Sourovikine avait été arrêté. Les médias en question ont cité deux sources proches du ministère de la Défense qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat. "La situation avec lui n'était pas" OK ". Pour les autorités. Je ne peux rien dire de plus », avait déclaré l'une des sources. "Apparemment, il [ Sourovikine] a choisi le côté de Prigojine pendant le soulèvement, et ils l'ont eu par les couilles", avait déclaré la seconde source. L'information de l'arrestation n'a pas été confirmée officiellement par la partie russe.