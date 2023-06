Au cours d'une première rencontre depuis plusieurs années entre le président Xi Jinping et un entrepreneur étranger, le numéro un chinois a chaleureusement accueilli Bill Gates à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai. Le dirigeant chinois a qualifié Gates de "vieil ami" et a exprimé son espoir de mener ensemble des activités bénéfiques pour la Chine, les États-Unis et l'humanité tout entière. Après une attente de trois ans, Xi a exprimé sa joie de revoir le cofondateur de Microsoft et l'a désigné comme le premier ami américain qu'il a rencontré cette année. La rencontre s'est déroulée dans un lieu emblématique où les dirigeants chinois ont toujours accueilli des invités de haut niveau, témoignant ainsi de l'importance accordée à cette occasion. Dans une vidéo publiée par la chaîne de télévision publique CCTV, Xi a souligné que le fondement des relations sino-américaines reposait sur les peuples des deux pays.

Il dit placer ses espoirs sur le peuple américain et a évoqué la possibilité de mener des activités bénéfiques qui profiteraient à la fois à la Chine et aux États-Unis, mais aussi à l'humanité dans son ensemble. "Je dis souvent que le fondement des relations américano-chinoises repose sur son peuple. Je place mes espoirs sur le peuple américain", a déclaré Xi. "Avec la situation mondiale actuelle, nous pouvons mener diverses activités bénéfiques pour nos deux pays et notre peuple, des activités qui profitent à l'humanité dans son ensemble."

De son côté, Gates, qui était arrivé à Pékin la veille de la rencontre, s'est dit "honoré" d'avoir la chance de rencontrer Xi. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de reprendre les échanges fructueux qu'il avait toujours eus avec le président chinois. Gates a également regretté de ne pas avoir pu se rendre en Chine au cours des quatre dernières années, ce qui a rendu cette rencontre encore plus excitante pour lui. "Nous avons toujours eu d'excellentes conversations et nous aurons beaucoup de sujets importants à aborder aujourd'hui. J'étais très déçu de ne pas avoir pu venir au cours des quatre dernières années, donc c'est très excitant d'être de retour", a déclaré Gates.

Cette rencontre historique entre Xi Jinping et Bill Gates suscite de nombreux espoirs quant à une collaboration bénéfique entre la Chine et les États-Unis. Alors que les relations entre les deux pays ont été tendues ces dernières années, cette réunion marque un tournant positif et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de coopération économique et technologique. Les détails précis des sujets abordés lors de cette rencontre n'ont pas été divulgués, mais la nouvelle de cette rencontre est porteuse d'espoir.