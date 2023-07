Le Bénin va célébrer ce mardi 1er août 2023 les 63 ans de son accession à l’indépendance. Pour commémorer cet anniversaire, un défilé militaire sera organisé sur le boulevard de la Marina en présence du président Patrice Talon et de son invité spécial, le président de la République Fédérale du Nigéria, Bola Tinubu. En plus des 7 composantes des Forces militaires et paramilitaires qui vont défiler, il est prévu une belle parade des vecteurs ariens de l’armée dans le ciel grâce à plusieurs hélicoptères nouvellement achetés par le gouvernement béninois au profit des Forces aériennes.

. Il y aura au cours de ce défilé, le passage des Forces motorisées dont des véhicules blindés acquis par l’Etat au profit des Forces terrestres et de la garde nationale. Il faut signaler que l’événement aura pour thème : « Forces de défense et de sécurité, debout ensemble face au terrorisme ». Précisons que pour que ce défilé connaisse un succès, les Forces de défense et de sécurité ( FDS) ont organisé des exercices de cohésion. Ces exercices de cohésion ont démarré le mercredi 26 juillet 2023 et se sont achevés ce dimanche 30 juillet 2023.