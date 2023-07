Du 21 au 24 juillet 2023, le Palais des Sports de Treichville d’Abidjan en Côte d’Ivoire a abrité le 8ème championnat d’Afrique de Wushu. Au terme de la compétition, le Bénin a décroché une dizaine de médaille dont une en Or, 4 en argent et 4 en bronze. La seule médaille d’Or béninoise a été remportée par Fabrice Noudofinnin. En ce qui concerne les 4 médailles en argent, elles ont été l’œuvre toujours de Fabrice Noudofinnin (deux médailles en argent), Odilon Agbadjahouto et Ezeckiel Adandé.

Quant aux 4 médailles de bronze, elles ont été décrochées par Diane Koudjéga et Audrey Osanou qui ont eu chacune deux médailles de bronze. Précisons que dans la discipline de Tao Lu, le Bénin a eu une médaille en Or et dans celle de Sanda, les Béninois n’ont reçu aucune médaille. Pour le classement par médaille en Sanda, le Bénin occupe la 7ème place et l’Egypte la première place. Il faut signaler qu’une dizaine de pays a pris part à la compétition notamment la Côte d’Ivoire (pays organisateur), le Bénin, l’Egypte, la Tunisie, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et le Niger.

Classement par médaille

Tao lu

Égypte 11 or

Burkina 4 or

Côte d'Ivoire 3 or

Tunisie 3 or

Bénin 1 or

Sénégal 1 or

Mali et Niger 0

Sanda

Égypte 7 or

Côte d'Ivoire 3 or

Maroc 2 or

Sénégal 2 or

Mali 1 or

Burkina, Bénin, Niger, Tunisie 0

Classement

Égypte 1er

Côte d'Ivoire 2e

Sénégal 3e

Burkina 4e

Tunisie 5e

Maroc 6e

Bénin 7e

Mali 8e

Niger 9e

Bilan de la compétition pour le Bénin

- KOUDJEGA Diane remporte deux médailles en bronze (

- OSANDU Audrey remporte deux médailles en bronze

- NOUDOFININ Fabrice remporte une médaille d’or et deux médailles en argent

- AGBADJAHOUNTO Odilon remporte une médaille en argent

- Ezeckiel ADANDE remporte une médaille d'argent

Total : 9 médailles dont : 01 en or , 04 en argent et 04 bronze