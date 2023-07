À travers un communiqué, le directeur général de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie invite les populations à être vigilantes face à des cas d'arnaque dont l'institut a été mis au parfum. Des « individus mal intentionnés tentent d’escroquer les populations en diffusant via les réseaux sociaux des faux messages, au nom de l’INStaD, selon lesquels des recrutements d’agents cartographes, enquêteurs ou recenseurs seraient en cours dans le cadre des travaux du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (Rgph5) ou d’autres opérations statistiques de grande envergure», peut-on lire dans le communiqué.

Le mode opératoire de ces escrocs consiste à appâter leurs victimes, soit à travers des faux appels à candidatures pour lesquels ils exigent aux postulants de faire par exemple un dépôt d’une somme d’argent sur des numéros de téléphone ou via d’autres moyens, soit en leur promettant un hypothétique « parrainage en échange d’importantes rémunérations». L’INStaD rappelle aux populations qu’il ne réclame en aucun cas, quelque frais que ce soit aux postulants de tous les types de recrutements qu’il conduit et n’est mêlé ni de près ni de loin à ces manœuvres dont le seul but est d’arnaquer les concitoyens à la recherche d’emploi. ‹‹ Des actions sont en cours pour démasquer et punir les auteurs et les complices de ces agissements conformément aux textes en vigueur dans notre pays ››, rassure le directeur général de l'INStaD. Les populations peuvent contacter les numéros 166 et 42 22 22 22 pour contribuer à l'arrestation des arnaqueurs.