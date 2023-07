Les députés Benoit Dègla et Casimir Sossou respectivement Vice-président et deuxième Rapporteur de la Commission des lois à travers deux différentes correspondances en date du 19 juillet 2023 et adressées au président de l’Assemblée nationale, ont déposé leur démission de ladite commission. Chacun d’eux a avancé des raisons de « convenance personnelle » pour justifier leur démission.

L'annonce de ces deux démissions à la reprise de la session extraordinaire ce mercredi 19 juillet 2023 a surpris plus d'un notamment le président du Parlement béninois Louis Vlavonou . Ce dernier s'est demandé si c'est un « tsunami à la Commission des lois » avant d'affecter le dossier des démissionnaires à la Commission des lois dans le but de procéder dans les formes réglementaires à de nouvelles élections afin de pourvoir aux postes de vice-président et de 2ème rapporteur de la Commissions des lois désormais vacants. Il faut rappeler que c'est ce même mercredi 19 juillet 2023 que le groupe parlementaire « Les Démocrates » a pourvu aux postes de Secrétaires dans les bureaux des cinq commissions permanentes de l'Assemblée nationale après l' injonction des sept sages de la Cour constitutionnelle du Bénin.