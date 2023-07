Il circule sur les réseaux sociaux et dans les milieux proches de l’ex-député Atao Mohamed Hinnouho qu'il serait de retour à Cotonou ce jeudi 27 juillet 2023. Les préparatifs pour l’accueillir vont d'ailleurs bon train. Ses sympathisants dans son quartier d'Avotrou ont également commencé à s'organiser. Un modèle de tissu pour confectionner des uniformes en son honneur circule sur les réseaux sociaux.

Aucune source ne confirme ou n'infirme ce retour au bercail de l'ancien député. Mais dans 24 heures, tout le monde sera fixé. Il faut signaler que l’ex-président du « Reso Atao » a été arrêté et déposé en prison en 2018. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 3 milliards de francs CFA pour fraude douanière dans une affaire de trafic de faux médicaments. Il avait également écopé d'un an de prison pour rébellion, toujours dans l’affaire de trafic de « faux médicaments ».

Évacué depuis 2019 à l’extérieur du pays pour y recevoir des soins appropriés, Atao Mohamed Hinnouhou n’est pas encore revenu jusqu’à ce jour où plusieurs sources annoncent son retour pour ce jeudi 27 juillet 2023. Son ex-parti Reso Atao, entre-temps dans l’opposition, avait rejoint la mouvance présidentielle. Notons que l’ex-député n’est pas encore sorti des mailles de la justice. Il n'avait pas fini de purger sa peine avant d'être évacué à l'extérieur pour des raisons sanitaires. Sera-t-il interpellé à son arrivée à Cotonou ce jeudi par la police ? Nous attendons tous de voir