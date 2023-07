Sceptique au départ dès l’annonce de son arrivée à Cotonou, les Béninois sont désormais convaincus que l’ex- député Atao Mohamed Hinnouho est bel et bien sur le territoire national depuis sa descente de l’avion, ce jeudi 27 juillet 2023, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Ganti aux environs de 15 heures. Ce dernier a été accueilli par la suite par ses sympathisants au stade de Midombo dans le 3ème arrondissement de la ville de Cotonou.

Il faut signaler que l’ex président du « Réso Atao » a été évacué à l’extérieur du pays en 2019 pour y recevoir des soins appropriés en raison de la dégradation de son état de santé. Pour rappel, il a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 3 milliards de francs CFA pour fraude douanière dans une affaire de trafic de faux médicaments et a écopé d'un an de prison pour rébellion, toujours dans l’affaire de trafic de « faux médicaments ».

N’ayant donc pas fini de purger sa peine, Atao Mohamed Hinnouho pourrait à nouveau être retenu dans les liens de la détention. Les jours à venir s’annoncent pleins de rebondissements dans l’affaire de Atao Mohamed Hinnouho.