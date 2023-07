Étant déjà derrière les barreaux, un prisonnier a été à nouveau condamné à un an de prison pour abus de confiance. En détention à la prison civile d'Abomey-Calavi depuis plusieurs mois, l'homme en question a été à nouveau jugé pour avoir soutiré 200.000 francs cfa du compte mobile money de son codétenu. Le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné un prisonnier à 1 an de prison à cause d'un acte malhonnête qu'il a commis étant déjà en détention à la prison civile d'Abomey-Calavi.

D'après les informations rapportées par Bip Radio, le prisonnier en question a été reconnu coupable d'avoir soutiré 200 mille francs CFA du compte Mobile Money de son codétenu. Les prisonniers ne sont pas censés être en possession de téléphone. Alors, cette affaire lève un coin de voile sur les irrégularités que présentent les maisons de détentions au Bénin. Pour rappel, 26 agents de la police républicaine en service à la prison civile d'Akpro-Missérété ont été limogés le vendredi 24 mars 2023. Aucune source officielle n'a donné les raisons qui justifient cette décision.

Amnistie au Bénin : Les précisions des avocats de Madougou sur les propos de Sèhouéto Le député du groupe parlementaire (Union Progressiste Le Renouveau), Lazard Sèhouéto a fait une sortie médiatique sur la chaîne de télévision en ligne « Reporter Bénin…

Mais le quotidien ''Le Potentiel'' a rapporté que le constat de la possession de téléphone par des détenus justifie ce limogeage collectif. En effet, une vidéo live réalisée par un cybercriminel en détention aurait été découverte sur les réseaux sociaux Tiktok et Facebook. C'est ce qui a poussé les autorités de l'administration pénitentiaire à faire une investigation. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur près de 600 téléphones portables, des appareils wifi et bien d'autres objets. Ces outils permettraient aux cybercriminels de continuer à escroquer même étant en prison.