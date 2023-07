Le ministre des Sports, Oswald Homéky a signé, ce mardi 11 juillet 2023 une convention de partenariat avec Puma. « Nous ferons tout pour que nos maillots soient beaux et reflètent l'image de nos équipes », a lâché le ministre des sports. Il a précisé que « chaque fédération va conclure une convention spécifique avec la marque Puma » et que « ce n'est pas le ministère qui va signer une convention pour le football, le basketball, le handball etc ... ». Mais selon lui, « chacune d'elles aura un contrat spécifique avec Puma selon ses besoins ».

Pour le premier responsable du sport béninois, « c'est un pas de géant que le Bénin vient de faire » et que « désormais toutes nos équipes auront la même apparence ». Oswald Homéky, dans ses propos a déclaré qu’« il ne devrait pas y avoir de différence entre les maillots de nos différentes équipes ». Ce partenariat pour le ministre Oswald Homéky « ne se limite pas qu'aux équipes nationales ». Il a tenu à faire savoir que la marque Puma va habiller les enfants des classes sportives. Il faut signaler que ce partenariat a une durée de 05 ans. Aussi, Puma sera désormais l'équipementier de toutes les sélections nationales du Bénin.