Du 12 au 14 juin 2023, 121.827 candidats dont 58.327 filles et 62.500 garçons ont composé pour le Brevet d’Etude du Premier Cycle (Bepc), session de juin 2023. La Direction des examens et concours (Dec) du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (Mestfp) a annoncé que la date de délibération des résultats du Bepc, session de juin2023 est prévue pour demain samedi 8 juillet 2023. A cette date, les candidats à cet examen peuvent consulter sur la plateforme E-Resultats et dans les centres de composition.

Pour les candidats admissibles au Bepc, session de juin 2023, ils vont affronter les épreuves sportives et orales du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023 dans les centres de composition qui seront retenus à cet effet pour la circonstance. Il faut signaler que pour le Brevet d’étude du premier cycle (Bepc), session de juin 2022 au Bénin, le taux d’admissibilité est de 66,46% au plan national. Ce taux d’admissibilité a progressé de 6 points. Alors, on se demande si le taux de réussite des candidats va connaître une hausse ou une baisse par rapport à celui de 2022.