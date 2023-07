Dans son dernier billet de blog, Bill Gates, le fondateur de Microsoft et philanthrope de renom, aborde de manière honnête les dangers que présente la nouvelle technologie dont tout le monde raffole tout en suggérant des solutions prometteuses. Même si la question a été abordée maintes fois, le milliardaire a tenu à apporter sa pierre à l'édifice, son entreprise Microsoft étant un acteur non négligeable du domaine: l'Intelligence artificielle. Gates examine un large éventail de préoccupations allant de la façon dont l'IA pourrait rendre certains emplois obsolètes, jusqu'au risque que les étudiants ne développent pas pleinement leurs compétences d'écriture en s'appuyant trop sur les outils d'IA.

Gates admet que l'impact que cette technologie aura un impact significatif sur le travail dans les années à venir, rendant certains emplois plus efficaces, mais aussi menaçant d'en supprimer d'autres. Cependant, il maintient une vision optimiste, comparant l'impact de l'IA à celui de l'introduction de l'ordinateur personnel. Il souligne que la transition sera difficile, mais avec un soutien approprié de la part des gouvernements et des entreprises, les travailleurs pourraient être requalifiés pour occuper de nouveaux rôles plutôt que d'être laissés pour compte.

En plus des effets sur l'emploi, Gates met en lumière les problèmes de biais et de fausses informations qui peuvent découler des systèmes d'IA et ainsi mettre à mal à la démocratie. Les modèles d'IA sont formés sur d'immenses volumes de textes existants, ce qui signifie qu'ils peuvent répliquer et même amplifier les préjugés inhérents à ces textes. Cependant, Gates reste optimiste ici aussi, citant le travail en cours par des organisations comme l'OpenAI, l'Alan Turing Institute et le National Institute of Standards and Technology pour résoudre ces problèmes.

L'intelligence artificielle et l'éducation : problèmes et solutions

Sur la question de l'éducation, Gates discute de la crainte que l'IA n'empêche les élèves de développer leurs compétences en écriture. Cependant, il propose une solution innovante en suggérant que les outils d'IA pourraient être utilisés pour aider les élèves à commencer leurs essais, et que les enseignants pourraient utiliser ces outils pour aider à corriger et à fournir des commentaires. Bill Gates exhorte à une approche équilibrée qui maximise les bénéfices de l'IA tout en gérant les risques. Il appelle les gouvernements, le secteur privé et les citoyens à acquérir une connaissance de l'IA pour participer à un débat public éclairé sur son utilisation. Il insiste également sur la nécessité d'un cadre juridique clair pour réglementer des aspects tels que l'utilisation de deepfakes.

En conclusion, malgré les dangers potentiels de l'IA, Gates reste résolument optimiste quant à notre capacité à gérer ces risques tout en maximisant les bénéfices. Son appel à l'action est clair : les gouvernements, le secteur privé et les citoyens doivent tous être conscients et impliqués dans le débat sur l'IA pour garantir que nous exploitons pleinement ses avantages tout en minimisant ses dangers.