L'échange récent entre Sergueï Naryshkin, chef du Service des renseignements extérieurs de la Russie (SVR), et le directeur de la CIA, William Burns, a été confirmé par Naryshkin lui-même. Cette conversation a eu lieu dans la foulée de la mutinerie avortée des mercenaires de Wagner le mois dernier. Cependant, selon Naryshkin, la crise des mercenaires a été plus un prétexte pour cet échange plutôt que la raison principale de l'appel.

Le chef du SVR a décrit la discussion principale lors de l'appel comme étant axée sur l'Ukraine. "Nous étions en train de réfléchir, de discuter de ce qu'il faut faire à propos de l'Ukraine", a déclaré Naryshkin, soulignant l'importance de la question ukrainienne dans leurs discussions. Ce commentaire suggère que malgré la politique du président américain Joe Biden de "rien à propos de l'Ukraine sans l'Ukraine", Moscou et Washington pourraient mener des discussions secrètes pour la paix.

Des tensions depuis 2014

L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a marqué un tournant significatif dans les relations entre les États-Unis et la Russie, exacerbant les tensions existantes et introduisant une ère de défiance et de confrontations diplomatiques. Cette action, considérée par de nombreux pays occidentaux comme une violation flagrante du droit international, a bouleversé l'équilibre politique et a conduit à une escalade des sanctions de la part de l'Occident, menée par les États-Unis.

Depuis lors, les relations entre les deux superpuissances ont été marquées par une série de controverses et d'accusations mutuelles. La Russie a été accusée par les États-Unis d'ingérence dans les élections présidentielles de 2016, une affirmation qui a été fermement rejetée par le Kremlin. En retour, la Russie a souvent critiqué l'OTAN et l'expansion de son influence dans ce qu'elle considère comme sa sphère d'influence.

Une deuxième discussion à venir?

Les médias américains, y compris le New York Times et le Wall Street Journal, ont cité des responsables anonymes qui ont rapporté que Burns avait rassuré Naryshkin que Washington n'avait joué aucun rôle dans l'échec de la mutinerie de Wagner. Cependant, la CIA a refusé de commenter l'appel téléphonique entre Burns et Naryshkin.

Naryshkin a également mentionné la possibilité d'une nouvelle rencontre face à face avec Burns. Ils se sont déjà rencontrés en novembre dernier en Turquie pour des discussions que Washington a refusé de qualifier de "négociations de quelque nature que ce soit" sur le conflit en Ukraine. Un porte-parole anonyme du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a rappelé que le chef de la CIA avait averti son homologue russe en 2022 des conséquences de l'escalade nucléaire de Moscou. Cela indique que malgré leurs désaccords, les deux parties restent en communication et cherchent des moyens d'avancer.