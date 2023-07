L'essor phénoménal des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) a redessiné la carte économique mondiale. Avec leur croissance fulgurante, ces pays émergents ont prouvé qu'ils sont un bloc économique avec lequel il faut compter. Leurs économies combinées, qui continuent de se développer à un rythme rapide, représentent une part importante de l'économie mondiale. Lors d'une réunion en ligne des chefs de la diplomatie des BRICS, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, a exprimé selon Sputnik la volonté de la Chine d'intensifier les relations avec les pays en développement.

C'est dans le cadre de cette initiative que la Chine cherche à construire une coopération constructive avec ses partenaires du BRICS et au-delà. La Chine, en tant que l'une des économies les plus importantes au sein des BRICS, est déterminée à utiliser cette plateforme pour renforcer les liens avec les pays en développement. Ma Zhaoxu a également exprimé la satisfaction de Pékin concernant la coopération avec les partenaires du BRICS. Cela montre une forte volonté de travailler ensemble pour aborder diverses questions importantes et pousser la coopération à un nouveau niveau.

En soulignant la volonté de Pékin de promouvoir le processus d'expansion des BRICS, le vice-ministre a clairement indiqué que la Chine voit la valeur d'un bloc plus large et plus inclusif. L'ambition est d'accueillir de nouveaux membres pour renforcer encore l'influence et l'impact du groupe sur la scène mondiale. Cela marque une étape significative dans le parcours de la Chine pour assumer un rôle de leadership global.

Avec l'approche du sommet des BRICS à Johannesburg du 22 au 24 août, où 69 dirigeants ont été invités à assister à des événements connexes, l'engagement de la Chine envers la coopération internationale et le développement sera mis en lumière. C'est une occasion pour la Chine d'établir sa position en tant que leader mondial prêt à faire avancer la coopération et l'intégration avec les pays en développement.