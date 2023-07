En réponse à l'importance croissante de l'alliance des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sur la scène mondiale, plusieurs pays africains ont exprimé leur intérêt pour cette coalition économique en pleine croissance. Parmi eux, un pays a déjà ardemment commencé les négociations. En effet, l'Algérie ne compte pas se laisser doubler par ses pairs africains. Le président Abdelmadjid Tebboune, a entrepris un voyage en Chine dans le but de négocier l'intégration de son pays au sein de cette alliance.

Cette visite d'État, qui se déroulée ce17 juillet, met en lumière les efforts persistants de l'Algérie pour adhérer aux BRICS, un projet que le pays poursuit depuis plusieurs mois déjà. Bien que le sommet des BRICS, prévu pour août, soit l'occasion de discuter des critères d'adhésion, Abdelmadjid Tebboune espère que ses discussions avec la Chine, pays avec lequel l'Algérie entretient de bonnes relations, contribueront à l'avancement de son objectif.

L'Algérie n'est pas le seul pays à vouloir rejoindre le bloc des BRICS. En effet, en raison des bouleversements commerciaux causés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays voient cette alliance économique comme une alternative viable. C'est dans ce contexte que l'Égypte et l'Éthiopie, deux autres pays africains, ont également exprimé leur intérêt pour l'alliance. Cela témoigne du pouvoir d'attraction croissant des BRICS, et le président Tebboune espère que son initiative en Chine portera ses fruits.

En amont de sa visite en Chine, le président algérien a également fait escale au Qatar, un geste qui dénote une stratégie géopolitique de repositionnement en réponse à la crispation des tensions dans le monde. Que ce soit entre les USA et la Russie, mais aussi entre les USA et la Chine. En tant que grand producteur d'hydrocarbures, l'Algérie suscite un intérêt accru de la part des pays occidentaux. En renforçant les liens de coopération avec la Chine, deuxième puissance mondiale, l'Algérie semble chercher à diversifier ses alliés stratégiques et à renforcer sa position sur la scène internationale.

L'issue des discussions de Tebboune en Chine demeure incertaine, surtout compte tenu de l'absence de critères d'adhésion clairement définis pour les BRICS. Cependant, cette visite met en évidence la détermination de l'Algérie à rechercher des opportunités économiques et géopolitiques plus larges et à renforcer sa présence sur la scène mondiale. Quel que soit le résultat de la visite de Tebboune, il est clair que l'attrait des BRICS continue de croître, tout comme leur influence sur la scène économique mondiale.