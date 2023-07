L'ascension vertigineuse du football africain pourrait franchir un nouveau palier grâce à l'intervention de deux des plus grandes figures du sport mondial. Kylian Mbappé, étoile du football français, et Joakim Noah, fils du légendaire Yannick Noah, sont déterminés à écrire une nouvelle page dans l'histoire du sport au Cameroun. Selon des sources non officielles, ils ont l'intention d'investir conjointement la somme colossale de 57 milliards fcfa dans la construction du plus grand centre national de sport en Afrique Centrale.

Le site retenu pour ce projet titanesque s'étend sur une superficie de 60 hectares, probablement située près de Obala, dans la région du Centre du Cameroun. Originellement, les projets de Mbappé et de Noah étaient distincts. Le premier envisageait la création d'un centre de football, tandis que le second avait pour ambition de développer un centre ultra-moderne dédié au tennis et au basket-ball. Toutefois, grâce à la médiation de Yannick Noah, ces deux sportifs d'origine camerounaise ont décidé d'unir leurs efforts pour donner naissance à une infrastructure sportive surpassant Claire Fontaine en France, lieu d'entraînement des équipes françaises.

Kylian Mbappé au Cameroun: Entre enthousiasme et mépris ? La superstar franco camerounaise Kylian Mbappé est de retour au Cameroun, un retour qui intervient à la pause des championnats européens. Mais, ce retour n'a…

La présence de Kylian Mbappé au Cameroun ces derniers jours confirme cette intention d'investissement. Bien que son voyage ait été perturbé par l'annulation d'un match amical contre Vent d’Etoudi, équipe de deuxième division présidée par Yannick Noah, en raison de problèmes de sécurité, Mbappé reste déterminé à apporter sa contribution à l'essor du football dans son pays d'origine.

Au-delà de l'investissement financier, le projet de Mbappé et Noah est aussi une démonstration de leur engagement envers le développement du sport africain. Cette initiative offre un nouvel élan aux jeunes talents du continent, leur offrant des installations de classe mondiale pour perfectionner leurs compétences et élever le niveau du sport en Afrique Centrale à de nouveaux sommets. Ces deux icônes du sport mondial, en investissant une somme astronomique, montrent leur attachement à leur pays d'origine et leur désir d'y apporter un changement positif.