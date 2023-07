Après avoir décroché leur billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans (Can U23 Maroc 2023), les sélections olympiques du Maroc et de l’Egypte représenteront le continent africain pour les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en France en 2024. Quant au troisième représentant africain pour ces J.O Paris 2024, il sera connu lors du match de la 3ème place, ce vendredi 07 juillet 2023, qui mettra aux prises le Mali et la Guinée. Par rapport à la finale, elle aura lieu ce samedi 08 juillet 2023 au Complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat.

Il faut rappeler qu’avant de se qualifier pour la finale de la Can U23 Maroc, les Marocains ont éliminé en demi-finale le Mali au cours des séances de tirs au but par 4 tirs contre 3 après 2 buts partout pendant le temps réglementaire. L’Egypte, tenant du titre, de son côté, s’est difficilement débarrassé en demi-finale de la Guinée sur un score étriqué de 1 but à 0. Il est à signaler que la compétition a regroupé le Maroc (pays organisateur), le Ghana, le Congo, la Guinée, l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger.