Les importations de carburant russe en Afrique par voie maritime connaissent un rebond significatif, et les données partagées par la plateforme Refinitiv Eikon révèlent une hausse de 11% au cours de la première quinzaine de juillet. Cette augmentation est attribuée à l'augmentation de la production dans les raffineries russes suite à des travaux de maintenance saisonnière. Au cours des 17 premiers jours du mois en cours, environ 1,9 million de tonnes de diesel et de gasoil ont été exportées vers l'Afrique, marquant une nette augmentation par rapport à la même période en juin.

Parmi les pays africains qui se démarquent dans leurs achats de carburant russe en juillet, on trouve le Sénégal et le Maroc, ayant respectivement importé 75 000 tonnes et 66 000 tonnes de carburant. Cependant, les expéditions vers le Togo et le Ghana ont connu une baisse significative, atteignant seulement 37 000 tonnes et 30 000 tonnes, respectivement. Une tendance intéressante est l'émergence de la Turquie et du Brésil en tant que principales destinations des cargaisons de carburants russes, représentant près de la moitié des approvisionnements avec 631 000 tonnes et 300 000 tonnes, respectivement, selon les données d'expédition.

Une observation intéressante a été faite concernant environ 250 000 tonnes de carburants russes à destination inconnue, suivies lors de transferts de navire à navire près du port grec de Kalamata et près de Malte ce mois-ci. Il a été constaté que la plupart de ces cargaisons mystérieuses finiront probablement en Turquie et dans les pays du Moyen-Orient, selon les commerçants. L'augmentation des importations de carburant russe en Afrique par voie maritime a des implications économiques importantes pour les pays de la région.

D'une part, cela peut indiquer une demande croissante de carburants dans certains pays, tandis que d'autres semblent réduire leurs importations. Cela peut être lié aux activités économiques et aux secteurs industriels spécifiques de chaque pays. D'autre part, la diversification des destinations des cargaisons russes met en évidence l'évolution des dynamiques commerciales et géopolitiques dans la région.