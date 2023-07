Une partie des armes fournies par les pays occidentaux à l’Ukraine a été volée. C’est du moins la révélation qui a été faite par un rapport de l’inspecteur général du Pentagone. Selon le document qui a été consulté par la chaîne de télévision américaine CNN, des armes et du matériel fournis par l'Occident l'année dernière se sont retrouvés aux mains criminelles, des combattants volontaires et des trafiquants d'armes en Ukraine. Le document réalisé il y a quelques mois évoque les faits qui se sont produits entre sur la période de février à septembre 2022.

Le rapport pointe du doigt l’incapacité du Bureau de la coopération en matière de défense de Kiev à mener à bien la surveillance du matériel militaire. Le matériel s’est ainsi retrouvé aux mains de trafiquants d’armes. Ceux-ci vendaient en réalité les armes sur les lignes de front dans le sud de l'Ukraine. Plusieurs hors-la-loi ukrainiens ont également vendu pour plusieurs milliers de dollars de gilets pare-balles. Ces derniers se sont en effet faits passer pour des travailleurs humanitaires.

Espionnage en Chine: les révélations fracassantes des USA La Central Intelligence Agency (CIA), l'un des principaux services de renseignement américain, est actuellement engagée dans une mission cruciale de reconstruction de ses réseaux d'espionnage…

Ces informations interviennent dans un contexte, où, les renseignements ukrainiens avaient découvert le vol de 60 fusils et près de 1.000 cartouches. Ceci a été fait par un groupe de membres de bataillons volontaires. Le matériel volé avait été stocké dans un entrepôt, « probablement pour les vendre sur le marché noir ». Toujours selon le rapport, les matériels de petites tailles sont plus vulnérables. Les hélicoptères ainsi que les missiles sont plus faciles à garder.

Notons que depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs matériels militaires ont été fournis par les pays alliés de l’Otan. Les États-Unis sont en tête de ce soutien militaire ainsi que les autres pays. Il s’agit en réalité de plusieurs milliards de dollars d’armes qui ont afflué de toute part. Selon d’autres informations rapportées par les médias, les renseignements américains travaillent pour mener une lutte contre la corruption dans ce contexte de guerre.