Les voix s’élèvent depuis quelques jours dans le rang des professionnels des médias pour réclamer leurs cartes de presse. Diverses actions sont menées par ces derniers pour se faire entendre. Face aux hommes des médias le vendredi 14 juillet 2023 pendant sa séance d’échange hebdomadaire, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur le cri de détresse des journalistes qui réclament leurs cartes de presse.

Le porte-parole du gouvernement a révélé que la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication Haac) a signé un accord avec l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) pour la confection des cartes. « Les lignes ont bougé. J’ai appris que la Haac a signé un accord avec l’Anip pour l’établissement des cartes. D’ici là, les cartes doivent pouvoir être disponibles », a déclaré le Secrétaire général adjoint du gouvernement. Il a été on ne peut plus clair sur la question selon laquelle la HAAC a attendu la pression des professionnels des médias avant de passer à la signature de l’accord. « Moi, je ne parle pas de pression. La Haac a son agenda que je ne maîtrise pas. Ce que je retiens, l’agenda a permis à présent de conclure un accord et je veux espérer que dans quelque temps, on n’aura plus à parler de l’indisponibilité des cartes de presse » a-t-il signifié.