Dans une quête de modernisation de ses activités agricoles, le Kenya, un pays africain envisage d'acquérir des drones de fabrication iranienne. Ces drones, spécifiquement conçus pour répondre à divers besoins agricoles, pourraient marquer un tournant significatif pour l'agriculture kényane. Le drone en question, baptisé Pelican-2, est le fruit de la technologie iranienne. Il a été récemment présenté lors d'un événement à Nairobi, en présence du Président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi.

Ce drone se distingue par des caractéristiques uniques et performantes. Il est équipé d'un moteur industriel étanche, insensible à l'eau et à la poussière, et peut être déployé pour un vol automatique en l'espace de deux minutes seulement. Le Pelican-2 a été conçu dans un but bien précis : répondre aux besoins des agriculteurs en offrant la possibilité de disperser des engrais ou autres substances sur une superficie de deux hectares.

L'efficacité de chaque vol est impressionnante, puisque le drone est capable de couvrir une surface allant de 5 à 6 mètres. Cela rend ce drone idéal pour une agriculture à grande échelle et pour maximiser la productivité agricole.

Cette initiative d'acquisition de drones iraniens découle d'une coopération bilatérale entre le Kenya et l'Iran, avec la Maison de l'innovation et de la technologie iranienne (Iran House of Innovation and Technology - IHIT), installée à Nairobi. Depuis sa création en 2021, l'IHIT a pour objectif de favoriser l'échange technologique entre l'Iran et le Kenya. L'acquisition des drones Pelican-2 en est une démonstration concrète, témoignant de l'intérêt croissant du Kenya pour les solutions technologiques iraniennes.