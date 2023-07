Du vendredi 7 au samedi 08 juillet 2023, Lomé, la capitale politique du Togo a accueilli les Championnats ouest africains d’athlétisme. Le Bénin a pris part à cette compétition avec 20 athlètes composés de 15 hommes et de 5 dames. Au terme de la compétition, le Bénin a engrangé 8 médailles dont 02 en Or par Odette Sanhouékoua 1500 et 800m Dames, 02 en argent par Brigitte Tchédé en lancer de disque dames et Sylvain Azonhin en 1500 hommes et 04 en bronze par Roméo N'tia saut en longueur, Géraud Houéssou en 400m Haies, le relais 4*100 hommes et Romaric Houénou en lancer de javelot.

. Il faut signaler qu’à part le Bénin qui a participé à ces Championnats ouest africains d’athlétisme, il y a aussi le Togo (pays organisateur) le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Libéria. L'édition 2024 de cette compétition aura lieu au Bénin. Rappelons qu’avant le démarrage de ces Championnats ouest africains d’athlétisme à Lomé, le directeur technique national de la Fédération béninoise d’athlétisme, Zéphirin Hounkennou a indiqué que la Fédération et sa direction ont voulu « une sélection de qualité pour pouvoir faire une compétition de qualité » à Lomé. Cette déclaration du directeur technique national de la Fédération béninoise d’athlétisme s’est traduite dans les faits avec les 8 médailles que le Bénin a obtenues dans plusieurs disciplines. On peut déclarer sans risque de se tromper que la relève est en train d’être préparée en athlétisme.