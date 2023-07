La détermination de la Chine à voir son yuan rivaliser avec le dollar américain sur la scène financière mondiale est palpable, reflétant l'essor économique sans précédent du pays asiatique. Auparavant positionné à la 35e place des monnaies les plus utilisées dans le commerce international en 2001, le yuan a fait un bond impressionnant pour se hisser au 5e rang en 2022. Cette progression fulgurante n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un ensemble de mesures prises par les autorités chinoises pour internationaliser le yuan, à l'instar de la création en 2015 du système de paiements interbancaires transfrontaliers (CIPS), favorisant les transactions en yuans à travers le monde.

Les investisseurs mondiaux ont manifesté une confiance croissante dans le yuan en tant qu'alternative potentielle au dollar américain, qui est actuellement la principale monnaie de réserve du monde. La perspective d'un dollar secoué par le Yuan n'est plus aussi farfelue qu'elle l'était autrefois, compte tenu des récentes turbulences économiques mondiales. Cependant, la possibilité d'un yuan dominant dépend d'une série de facteurs, notamment de la capacité de la Chine à maintenir sa stabilité économique, à gérer efficacement ses dettes et à garantir la transparence de ses politiques financières.

Comment l'Inde veut contrer la Chine sur le continent africain La nation indienne ne compte pas laisser la Chine devenir l’unique partenaire privilégié de l’Afrique. Si les relations entre Pékin et les pays africains se…

Malgré les progrès du yuan, la route pour surpasser le dollar américain reste semée d'obstacles. La suprématie du dollar est profondément enracinée dans le système financier mondial, et l'effacement de cette empreinte nécessiterait des décennies, même dans le meilleur des cas. De plus, l'ouverture financière nécessaire pour permettre une utilisation mondiale du yuan en tant que monnaie de réserve pourrait exposer la Chine à des risques économiques et financiers importants, notamment une volatilité accrue des flux de capitaux.

Bien que l'ambition de la Chine de voir le yuan concurrencer, voire détrôner le dollar, soit claire, il est crucial de prendre en compte les défis potentiels et le coût associé. Le dynamisme économique et l'influence croissante de la Chine sur la scène mondiale ne garantissent pas un passage sans heurts pour le yuan vers la domination mondiale. Cette transition pourrait avoir des implications profondes non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'économie mondiale dans son ensemble, et demande à être observée avec prudence et discernement.