À Singapour, des médecins ont réalisé une intervention incroyable afin d’extraire une pieuvre qui était coincée dans la gorge d’un patient. Comment ce céphalopode a fait pour se retrouver dans la gorge d’un individu ? Selon les premières informations, il ressort de cela que c’est après avoir mangé un repas dans un restaurant que l’homme a eu des sensations étranges. La pieuvre était visiblement l’un des ingrédients phares du repas ingurgité par l’infortuné.

Ce dernier s’est alors très vite rendu à l’hôpital et les médecins ont été sidérés de découvrir la pieuvre dans son organisme. Il s’agissait d’un céphalopode à huit pattes qui était coincé entre l’œsophage et l’estomac du monsieur. C’est en réalisant un scanner que les médecins ont découvert la masse très dense au niveau de l’œsophage de l’homme. Très vite, une équipe a été mise en place dans le but de retirer l’animal de l’organisme du patient. Les médecins ont eu recours à un endoscope et des pinces pour saisir la tête de la pieuvre et l’extraire hors de l’organisme de l’homme. Au final, tout s’est bien déroulé et le patient est hors de danger. Après deux jours en observation, il a été autorisé à quitter l’hôpital.

Incendie au marché Zongo de Parakou : les victimes demeurent sous le choc Le feu a dicté sa loi au marché Zongo de Parakou au petit matin du vendredi 12 mai 2023. Une semaine après cet incendie, aucun…

Cet infortuné n’est pas prêt d’oublier de sitôt cette mauvaise expérience. Il a été victime d’une obstruction alimentaire et ce genre de cas est fréquent selon les médecins qui ont réalisé l’intervention. À Singapour l’alimentation à base de céphalopodes est très répandue. En cas d’obstruction alimentaire, si les tentacules s’agrippent aux parois de la gorge, cela peut entraîner une asphyxie et conduire dans le pire des cas à un décès.