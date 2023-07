L'ascension spectaculaire de Lionel Messi vers l'Inter Miami a secoué le monde du football et a été le sujet de tous les gros titres récents. L'annonce de sa décision de jouer dans la MLS a été accueillie avec étonnement et admiration par la fraternité du football. Cependant, derrière ce déménagement historique se cachent des discussions et des négociations convaincantes qui ont rendu possible cette migration emblématique. Les propriétaires du club, dont le milliardaire David Beckham, ont dû user de toutes leurs compétences persuasives pour attirer la superstar argentine vers Miami. Jorge Mas, copropriétaire milliardaire du club, a révélé les détails des discussions qui ont finalement convaincu Messi de franchir le pas. Ces pourparlers ont été loin d'être une promenade de santé, car l'Inter Miami était en concurrence avec des puissances mondiales du football dotées de budgets sans limites.

Mas, lors d'une interview en podcast, "Offside With Taylor Twellman", a expliqué comment il a dû analyser les aspirations de Messi pour comprendre ce qui le pousserait à rejoindre le club floridien. Il a déclaré: "Écoutez, nous sommes en compétition pour le meilleur joueur du monde avec les puissances du football mondial. Et avec de l'argent sans fin avec lequel nous ne pouvons pas rivaliser. J'ai donc dû essayer de trouver; 'Qu'est-ce qui fait pencher Lionel Messi? Que pouvons-nous offrir que quelqu'un d'autre ne peut pas? '"

Selon Mas, l'un des arguments les plus convaincants pour Messi a été la possibilité de changer le sport en Amérique. En restant au PSG, en retournant à Barcelone ou en partant en Arabie saoudite, il aurait pu continuer à briller sur le terrain, mais il n'aurait peut-être pas eu le même impact sur le sport en Amérique. L'Inter Miami lui a offert une plateforme pour laisser un héritage durable, à l'image de légendes telles que Michael Jordan et Mohammed Ali, qui sont devenues des noms reconnus dans le monde entier. Mas a souligné que cette opportunité unique a été la clé pour persuader Messi de prendre cette décision cruciale.

"Lionel, tu as une opportunité", a-t-il dit à Messi, "un peu comme Michael Jordan. Tout comme les personnages de l'époque où Mohammed Ali, un nom que vous pourriez reconnaître dans tous les coins du monde. David Beckham et d'autres, que dans votre après-carrière, vous pouvez non seulement maintenir la pertinence, mais faire une différence dans les choses qui comptent pour vous. Et je pense que c'était super convaincant." La perspective de créer un héritage significatif dans un pays où le football est en constante évolution a finalement convaincu Messi de rejoindre l'Inter Miami. Il a vu en cette occasion l'opportunité de s'impliquer dans des projets qui lui tiennent à cœur et de laisser une empreinte durable sur le sport qui l'a rendu légendaire.

Ainsi, derrière le transfert historique de Lionel Messi à l'Inter Miami, il y avait des discussions captivantes, des arguments convaincants et une vision audacieuse de l'avenir du football en Amérique. Cette décision est le fruit d'un travail acharné des propriétaires du club pour attirer le joueur le plus talentueux du monde et pour lui offrir une chance de devenir une icône non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Le monde du football retiendra son souffle pour voir comment Messi s'épanouira dans ce nouveau chapitre de sa carrière et comment il façonnera le destin du sport en Amérique.