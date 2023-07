Mike Tyson, surnommé "Iron Mike", a connu une carrière de boxe flamboyante, établissant des records qui font encore parler de lui aujourd'hui. Sa carrière a commencé de manière fulgurante, en remportant ses 19 premiers combats par KO, dont douze au premier round, un exploit qui a stupéfait le monde de la boxe. Tyson est ensuite devenu le plus jeune boxeur à remporter un titre de champion du monde poids lourds, exploit qu'il a accompli en 1986 à l'âge de 20 ans. Il a détenu le titre de Champion du Monde Poids Lourd Incontesté de 1987 à 1990 et a remporté un titre à nouveau en 1996.

À l'apogée de sa carrière, Tyson était un nom incontournable dans les foyers du monde entier, un symbole de la domination sans précédent, et sa renommée était telle qu'un jeu vidéo a même été nommé en son honneur. Sa puissance, sa vitesse et son agressivité sur le ring ont fait de lui l'un des boxeurs les plus redoutés et respectés de tous les temps.

Dans l'apogée de sa carrière de boxeur, Mike Tyson était l'un des noms les plus célèbres du monde du sport, amassant une fortune époustouflante de 400 millions de dollars. Toutefois, une série de dépenses extravagantes et de problèmes juridiques ont mené à une chute financière spectaculaire, faisant de l'histoire de Tyson un exemple éloquent des pièges de la richesse soudaine.

Des dépenses effrénées

L'une des principales causes de la débâcle financière de Tyson a été ses habitudes de dépenses débridées. Vivant comme si l'argent ne cessait jamais d'arriver, Tyson a dépensé des sommes astronomiques en articles de luxe et des extravagances inimaginables. Il a acheté une baignoire en or 24 carats pour sa femme pour la somme de 2,2 millions de dollars et dépensé 400 000 dollars pour des pigeons dressés. En plus de cela, Tyson affirme avoir dépensé 100 000 dollars par mois en bijoux et 300 000 dollars par an en fêtes.

Par ailleurs, Tyson avait une passion coûteuse pour les voitures de luxe. Il aurait acheté au moins 111 voitures différentes au fil des ans, dont une édition limitée Bentley Continental SC, plusieurs Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, et plus encore. En tout, Tyson a dépensé environ 4,5 millions de dollars en voitures.

En plus de ses dépenses extravagantes, Tyson a été frappé par une série de problèmes juridiques qui ont également érodé sa fortune. Il a été poursuivi à plusieurs reprises, notamment par Desiree Washington en 1995 et par Abmielec Saucedo et Richard Hardick en 1998, et a dû régler ces affaires en dehors du tribunal pour des montants inconnus. Ces poursuites ont sans aucun doute joué un rôle dans la déclaration de faillite de Tyson en 2003. Aujourd'hui, malgré une reprise financière, la fortune de Tyson est loin de son sommet, estimée entre 5 et 10 millions de dollars selon certaines sources.