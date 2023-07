Dans plusieurs localités du sud du Bénin, la sauce graine est régulièrement consommée avec de la pâte de maïs, du akassa, de la pâte de farine du manioc ou du riz. Cette sauce est généralement préparée avec du légume, ou accompagnée de sauce gombo ou crincrin. Du sésame, du crabe, de la peau de bœuf et du poisson fumé sont souvent retrouvés dans la sauce graine. La synergie de la composition nutritionnelle de la sauce graine avec celle du sésame, du crabe, de peau de bœuf et du poisson fumé est-elle bonne pour la santé? Cette sauce est-elle conseillée à toute tranche d'âge? Le nutritionniste diététicien Serge Patrick Zinvoédo donne quelques conseils.

Des graines de palme, du sésame, du crabe, de la peau de boeuf, des épices moulues (gingembre, ail, poivre et feuilles de laurier), du oignon moulu, du piment rouge et vert, du sel, de la poudre du fretin et de crevette. C'est tout ce qu'il faut pour préparer la sauce graine, d'après le Chef Théodore. Mettre la peau de boeuf et les crabes bien nettoyés dans une marmite propre. Ajouter les épices, du sel, et de l'eau. Mettre la marmite au feu et attendez le temps nécessaire pour la cuisson de la peau de bœuf avant de retirer la marmite du feu. Préparer et piler les graines de palme. Ajouter-y de l'eau tiède pour en extraire le jus. Filtrer le jus à verser dans une marmite et mettre au feu. Attendre l'ébullition avant d'y verser la poudre de sésame. Après une trentaine de minutes, ajouter du sel, les épices, du piment rouge et l'oignon moulu, la poudre de crevette et celle du fretin. Ajouter la peau de boeuf, les crabes préparés et le poisson fumé proprement nettoyé. Remuer le tout et attendre la cuisson complète de la sauce avant d'y ajouter le piment vert non moulu. Votre sauce graine appelée Dékoun en Fon est prête.

Selon le nutritionniste diététicien Serge Patrick Zinvoédo, la sauce graine composée de sésame, crabe, poisson fumé et peau de bœuf présente un excès de protéines surtout animale. Le sésame est riche en glucide, en cholestérol et en lipide. Le poisson est riche en protéine. Les crabes sont riches en protéine. La peau de bœuf est riche en protéine et en fer. Le nutritionniste diététicien trouve que cette sauce est bonne pour les enfants qui sont dans la dénutrition et est déconseillée aux personnes âgées d'au moins 40 ans. Car, les personnes âgées ont besoin d'éléments de maintien et d'entretien de l'organisme et non des nutriments de croissance. ‹‹ Il faut en consommer en quantité raisonnable pour ne pas se causer les problèmes hémorroïdes. Parce que c'est l'excès de protéines qui cause les hémorroïdes. Pour accompagner cette sauce et avoir une bonne digestion, je proposerais simplement l'Akassa et non la pâte de maïs. Parce que la pâte de maïs est riche en glucide, en sucre et donc seulement les macronutriments. Là, il y aura une inflammation dans l'organisme, un déséquilibre parce qu'il n'y a pas les fibres.

Plus on consomme cette sauce et toujours nos taux de CRP et le dosage de protéine dans l'organisme seront en excès. La glycémie va monter. La créatinémie qui est liée aux reins peut également survenir ››, a expliqué le nutritionniste diététicien Serge Patrick Zinvoédo. Pour vite digérer cette sauce et permettre à l'organisme de l'assimiler à son fonctionnement métabolique, il est préférable de la consommer entre 11h et 13h30. Quinze minutes avant de consommer cette sauce, il faut prendre un mélange de jus de papaye et de pastèque. Après l'avoir consommée, il faut prendre du thé de tchiayo et de menthe pour favoriser une digestion rapide.