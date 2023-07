Le Réseau des Organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire, l’assainissement à la base et de la défense des consommateurs (Ropsab-Dc) a organisé, le vendredi 07 juillet 2023, une séance de sensibilisation sur le décret portant réglementation du bruit en République du Bénin et la loi sur les produits cosmétiques à l’intention des chefs-quartiers du 4ème arrondissement de Cotonou. C’était au siège dudit arrondissement.

La connaissance par les populations du décret portant réglementation du bruit en République du Bénin et la loi sur les produits cosmétiques préoccupent au premier chef le Réseau des Organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire, l’assainissement à la base et de la Défense des consommateurs. En effet, selon les propos du Coordonnateur national du Ropsab-Dc Bruno Cakpo, ils sont descendus à la mairie du 4ème arrondissement pour sensibiliser les populations sur les bruits mais surtout, sur la pollution sonore et les produits cosmétiques. Il a indiqué qu’en ce qui concerne les bruits, les populations doivent respecter les heures de 7h à 13 h pour jouer, de 13h à 15 h pour le repos, de 15 h à 22h pour jouer et de 22h à 7h où il n’y a plus de bruit. Bruno Cakpo se dit donc ravi que tous les chefs quartiers ont apprécié leur sensibilisation ainsi que le chef de l’arrondissement et le commissaire du 4ème arrondissement de Cotonou.

Quant au chef-quartier de Sodjatinmè Est, Leonidas Gnimadi, il a laissé entendre qu’il faut la sensibilisation d’abord et après la répression. Car selon lui, « les populations tant qu’elles ne sont pas sensibilisées, elles vont aller au travers de la loi ». Au sujet de la répression, il a fait savoir qu’« il faut mettre du temps par rapport à la répression parce qu’il faut que la population soit vraiment avertie, sensibilisée ». Le commissaire du 4ème arrondissement de Cotonou, Blanchard Kangbéto a, de son côté, remercié le Ropsab-Dc pour cette activité qui les renforce dans l’effort que lui et son équipe font pour la lutte contre la pollution sonore. « Plus on va sensibiliser, on a des chances de faire comprendre aux populations que la loi existe, la loi interdit et le comportement à adopter » a-t-il lâché.