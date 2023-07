L'écosystème des cryptomonnaies a subi un coup de tonnerre lorsque les États-Unis ont saisi une somme énorme de 50 000 bitcoins en rapport avec l'affaire Silk Road. Alors que certains craignaient que cela pourrait porter un coup dur à la suprématie du Bitcoin, la réalité a déjoué toutes les attentes. En dépit de ces assauts, le Bitcoin a en effet réalisé un exploit impressionnant, en résistant à ces pressions et en continuant de démontrer sa robustesse.

L'implication américaine dans le marché des cryptomonnaies a pris une nouvelle tournure lorsque le gouvernement a décidé de transférer une quantité substantielle de bitcoins vers différents portefeuilles cryptographiques. Le transfert de 9825 bitcoins, équivalant à 301 millions de dollars au moment du transfert, a provoqué une baisse de la valeur du bitcoin, de 30 900 à 30 400 dollars, soit une baisse de 1,62%. Cependant, au lieu de s'effondrer sous la pression, le Bitcoin a prouvé sa résilience face à ce bouleversement majeur.

Le gouvernement américain détient actuellement plus de 31 665 bitcoins, suite aux récentes saisies et transferts. Néanmoins, le Bitcoin continue de prospérer, en dépit de cette concentration massive de richesses. Malgré les spéculations et les incertitudes, le Bitcoin a atteint une valeur de 31 818 dollars ce jeudi, une première depuis juin 2022, illustrant sa capacité à résister aux assauts et à maintenir sa valeur.

La dernière manœuvre du régulateur américain des marchés, la SEC, a eu un impact significatif sur le paysage des cryptomonnaies. En accusant Ripple Labs, les créateurs de la cryptomonnaie XRP, de ne pas avoir enregistré leur devise auprès du gendarme de Wall Street, la SEC a alimenté la controverse sur la régulation des cryptomonnaies. Cependant, une juge fédérale a partiellement débouté la SEC, offrant un précédent favorable aux cryptomonnaies. Ce jugement, combiné à la résilience du Bitcoin, montre que la cryptosphère peut se tenir face à des défis réglementaires massifs.