Le célèbre artiste nigérian Davido continue de faire couler de l’encre. Le chanteur est accusé par une Américaine et une Française de les avoir mises enceinte. Cette dernière ayant le pseudo @ivannabayy sur Instagram a donné une interview sur le réseau social au cours de laquelle, elle a réaffirmé avoir entretenu une relation avec l’interprète de « Unavailable ». Aussi, confirme-t-elle être enceinte de lui. Pour la jeune femme, cette affaire ne date pas d’aujourd’hui. « Non, c'est vrai, il le sait. En fait c’est pas de maintenant maintenant ça date d’il y a deux mois. Il le sait. C’est en fait, je pense qu’il a un bon fond, mais il a un mauvais comportement » a-t-elle dit.

« On se parlait plusieurs fois »

Au cours de l’interview accordée à @Ruby_lamilliardaire, elle a déclaré que l’artiste Nigérian est un menteur. Cela, même s’il n’a aucune raison de le faire. « C’est un menteur, c'est un menteur merde. Il a aucune raison de te mentir. Non jamais j’ai pas fait ça euh c’était juste ça. La go elle me voit elle me dit il y a ça qu’il s’est passé et montre toutes les preuves. Moi, je pense qu’il m’aimait vraiment bien. Quand on était ensemble, on se parlait plusieurs fois » a-t-elle déclaré. Notons qu’au cours de l’interview, @ivannabayy est revenu sur le moment où Davido et elle, se sont rencontrés. « Ce qui s’est passé avec David bah je l’ai rencontré l’année dernière. Après je vais quand même préciser pour moi hein, parce que faut pas qu’après on aille porter plainte, tout ce que je vais dire à la suite, c’est ma version des faits c’est pour moi c’est présumé d’accord c’est pas c’est certain et factuel. Donc oui je l’ai rencontré l’année dernière en studio avec des copines et tout ». a-t-elle notamment laissé entendre.

« On a tout de suite accroché. Genre vraiment dès que je suis arrivée on s’est vu, c’est pas coup de foudre mais on voyait qu’il y avait un truc et tout » a-t-elle ajouté. Pour rappel, l’autre femme qui affirme être enceinte de Davido, est Anita Brown. Celle-ci, entrepreneure américaine et ancienne actrice de films pour adultes, avait revendiqué publiquement être enceinte de la star nigériane de l’Afrobeat. Elle avait partagé la nouvelle sur plusieurs plateformes de médias sociaux, avec une vidéo d'elle faisant un test de grossesse. Elle n’avait pas manqué de publier des captures d'écran de conversations entre elle et le chanteur, affirmant qu'ils entretiennent une relation depuis 2017.