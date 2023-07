Alors qu'ils quittaient le Nigéria pour le Bénin afin de passer les épreuves orales de l’examen du Brevet d‘études du premier cycle (BEPC) de cette année, plusieurs candidats déclarés admissibles ont perdu la vie dans un accident de circulation le dimanche 09 juillet dernier. Après ce drame au bilan lourd en perte en vies humaines, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Yves Chabi Kouaro a réagi au nom du gouvernement, à travers un message publié ce mardi.

«C'est avec consternation et tristesse que j'ai appris ce lundi 10 juillet 2023, la disparition de plusieurs candidats admissibles au Brevet d'études du premier cycle 2023. Selon les informations qui me parviennent, ce sont plusieurs élèves béninois formés au Nigeria et admis à l'examen du BEPC qui ont perdu la vie ce dimanche 09 Juillet 2023 dans un accident de circulation alors qu'ils étaient en route pour le Bénin afin de subir les épreuves orales de l'examen», peut-on lire dans le message du ministre Yves Chabi Kouaro.

Ligue professionnelle de Handball béninois : Basile Nouatin parle de la spécificité de la… La Ligue professionnelle de handball de la saison 2023 démarre ce mercredi 12 juillet 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Reçu ce mardi 11…

Il n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles éplorées, au nom du gouvernement béninois. «Je voudrais en de pareilles circonstances présenter au nom du gouvernement et en mon nom propre mes sincères condoléances aux familles éplorées. Que le Seigneur accepte les âmes des défunts dans sa félicité éternelle et accorde la force aux parents des victimes de surmonter cette douloureuse épreuve», a-t-il ajouté.