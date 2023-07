L'édition 2023 du classement mondial des universités du Times Higher Education (THE) représente le panorama universitaire le plus vaste et diversifié à ce jour, couvrant 1 799 universités réparties dans 104 pays et régions. La méthodologie utilisée pour établir ce tableau de bord repose sur 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés qui évaluent les performances d'une institution dans quatre domaines clés : l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et la perspective internationale. Le classement de cette année a analysé plus de 121 millions de citations provenant de plus de 15,5 millions de publications de recherche et a inclus les réponses de 40 000 chercheurs du monde entier, collectant ainsi plus de 680 000 points de données auprès de plus de 2 500 institutions qui ont soumis des données.

Le classement de cette année met en lumière l'évolution constante du paysage de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale. Il est à noter que l'Université d'Oxford a maintenu sa position en tête du classement pour la septième année consécutive, suivie de près par l'Université Harvard en deuxième position. Une progression remarquable est celle de l'Université de Cambridge, qui a bondi de la cinquième place à la troisième. L'entrée la plus notable est celle de l'Université Humanitas en Italie, qui se classe dans la tranche 201-250.

4 pays africains pourraient gagner gros grâce aux véhicules électriques ! Découvrez lesquels L'émergence des véhicules électriques et leur potentiel écologique a déclenché une course mondiale pour les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. Selon Bloomberg,…

Le classement a également révélé des tendances intéressantes à l'échelle nationale. Les États-Unis sont le pays le plus représenté, avec 177 institutions, dont 58 parmi les 200 premières. La Chine continentale se hisse maintenant au quatrième rang avec le plus grand nombre d'institutions dans le top 200, dépassant ainsi l'Australie. Par ailleurs, cinq pays africains - la Zambie, la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe et Maurice - apparaissent pour la première fois dans le classement global (à découvrir ici)

À la fin du classement, on constate que l'Université Harvard domine le pilier de l'enseignement, l'Université d'Oxford mène le pilier de la recherche et l'Université de Science et Technologie de Macao se trouve en tête du pilier international. Ces résultats reflètent les diverses forces des universités à travers le monde et l'importance de l'excellence dans ces domaines clés pour le succès de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale.

Voici les 20 meilleures universités du classement 2023 de Times Higher Education