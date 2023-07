Nouvelle révélation fracassante qui vient secouer la sphère politique américaine. Des milliers de photos du fils du Président Joe Biden ont été récemment téléchargées et rendues publiques. Ces clichés montrent Hunter Biden, fils du leader de la nation, impliqué dans des actes controversés et potentiellement illégaux. D'après les informations révélées par le New York Post et rapportées par plusieurs médias internationaux, les images auraient été extraites de l'ancien ordinateur portable de Hunter Biden, qui aurait été mis au rebut.

Garrett Ziegler, un ancien assistant de Donald Trump, serait à la tête de l'organisation à but non lucratif Marcopolo, qui est créditée pour avoir diffusé ces photographies troublantes. Les photos, datant de 2018, montrent Hunter Biden au volant d'une voiture et semblant fumer du crack. Ce narcotique hautement addictif et illégal aux États-Unis a des effets dévastateurs sur la santé et peut être particulièrement dangereux lorsqu'il est associé à la conduite automobile. Dans une autre photo, il est aperçu au volant de sa Porsche roulant à une vitesse incroyable de 275 km/h.

Ces comportements irresponsables et potentiellement dangereux suscitent l'inquiétude quant à la sécurité publique. Dans une des images, Hunter Biden est vu en train de manipuler ce qui ressemble à une pipe à crack avant de l'allumer et de la fumer alors qu'il conduit dans une zone résidentielle d'Arlington, en Virginie, à quelques kilomètres de Washington DC. Ces actes sont non seulement illégaux, mais ils mettent également en danger la vie des autres citoyens partageant la route avec lui.

D'autres photographies troublantes montrent Hunter Biden en compagnie de femmes à Las Vegas, avec des allusions à des soirées festives dans un bain à remous. Bien que ces images ne soient pas directement illégales, elles soulèvent de nombreuses questions. Pour rappel, il y a quelques jours avant la divulgation de ces photographies compromettantes, la presse internationale avait largement relayé l'information selon laquelle Hunter Biden plaidait coupable dans une affaire de fraude à l'impôt fédéral sur le revenu.

Son père, l'actuel président des USA, avait réagi disant qu'il est très fier de lui. Cependant, les images de son passé continuent de le hanter et pourraient avoir un impact significatif sur la campagne politique de son père, surtout en période électorale. Alors que l'élection approche, ceux qui souhaitent la défaite de Joe Biden pourraient utiliser ces images compromettantes pour porter un coup dur à la réputation du Premier fils.