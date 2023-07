Un influenceur en ligne a été récemment arrêté à Dubaï pour avoir diffusé une vidéo satirique sur TikTok. Dans cette vidéo, il incarnait un Émirati impulsif lors d'une frénésie de dépenses dans une salle d'exposition de voitures de luxe. Ce sketch comique se moquait des modes de vie somptueux qui caractérisent la ville de Dubaï, célèbre pour ses gratte-ciel étincelants et ses attractions touristiques grandioses. Dubaï est connue pour être plus indulgente socialement que la plupart des pays du Moyen-Orient.

Elle possède un code vestimentaire décontracté, des bars et des clubs où l'alcool est servi, et même une scène de comédie locale. Cependant, des lois rédigées en termes vagues interdisent tout discours considéré comme critique envers les autorités ou insultant envers les Émirats arabes unis, la fédération des émirats qui comprend Dubaï. Ces lois s'appliquent également au journalisme et à la satire. L'influenceur arrêté se nomme Hamdan Al Rind et se présente comme un "expert automobile" en ligne.

Il est résident des Émirats arabes unis et d'origine asiatique. Sur la plateforme TikTok, il compte plus de 2,5 millions d'abonnés. Sa dernière vidéo, qui a attiré des millions de vues et a été largement partagée, a été retirée après son arrestation. Dans la vidéo incriminée, Al Rind porte une kandura, une longue robe blanche traditionnellement portée par les hommes émiratis. Il arbore des lunettes de soleil et un masque chirurgical, et s'exprime en anglais avec un fort accent arabe. On peut le voir hurler des phrases décousues aux employés du concessionnaire pendant que ses assistants transportent une civière remplie de billets.

Le parquet fédéral pour la lutte contre les rumeurs et les cybercrimes a déclaré qu'Al Rind était accusé d'avoir "abusé d'Internet" en publiant une vidéo qualifiée de "propagande attisant l'opinion publique et portant atteinte à l'intérêt public". Selon l'agence de presse officielle WAM, la vidéo "favorise une image mentale erronée et offensante des citoyens émiratis et les ridiculise". Cependant, le rapport de WAM ne mentionne pas l'identité de l'influenceur ni sa nationalité. Les détails sur la date de son arrestation et les sanctions qu'il pourrait encourir restent inconnus. On ne sait pas non plus s'il a fait appel à un avocat.

Il convient de rappeler qu'il y a seulement un mois, un résident des Émirats arabes unis de nationalité arabe a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 136 000 dollars pour avoir enfreint les lois sur les discours de haine en publiant une vidéo attaquant les hommes et les travailleurs domestiques. Les procureurs avaient ordonné son arrestation en raison du "buzz" généré par la vidéo incriminée, selon WAM.