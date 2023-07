De SpaceX à Tesla, en passant par Neuralink et The Boring Company, Elon Musk a prouvé à maintes reprises qu'il est un véritable pionnier du monde de la technologie. Il est connu pour sa capacité à repousser les limites de ce qui est considéré comme possible, et sa dernière entreprise, nommée xAI, ne fait pas exception. Annoncé récemment, xAI est un nouveau projet ambitieux centré sur l'intelligence artificielle. Ce développement survient à un moment crucial de la carrière de Musk, alors qu'il vient de faire l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre.

Twitter, depuis son acquisition, traverse une période tumultueuse. En dépit de cette turbulence, Musk n'a pas hésité à se lancer dans une nouvelle aventure technologique. Le site de xAI présente une équipe de douze personnes, toutes sous la direction de Musk. Le site déclare que "le but de xAI est de comprendre la véritable nature de l'univers," une déclaration qui reflète l'ambition et la vision de Musk pour l'intelligence artificielle. Le site indique également que xAI travaillera en étroite collaboration avec Twitter, Tesla et d'autres entreprises pour avancer vers cet objectif.

La nouvelle entreprise de Musk arrive après une période de spéculations et d'anticipation, mais aussi de controverses. Il a été un partisan initial d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, mais a plus tard critiqué l'entreprise pour ses garde-fous visant à empêcher des réponses biaisées ou sexistes. Cependant, l'annonce de xAI montre que Musk reste déterminé à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle, à travers une approche qui, selon lui, met l'accent sur la recherche de la vérité.