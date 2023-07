Sô Ava, une commune du département de l'Atlantique au Bénin est endeuillée. Une dizaine de candidats admissibles pour le brevet d'étude du premier cycle BEPC sont passés de vie à trépas. Alors qu'ils jubilent d'avoir passer ce précieux sésame avec brio, ce dimanche 9 juillet 2023, jour de résultat et veille des épreuves orales, dix heureux candidats sont morts. En effet, sur leur chemin de retour au bercail, les candidats béninois au BEPC qui ont l'habitude de se rendre au Nigéria pour se chercher financièrement et des élèves béninois admissibles au BEPC 2023 et formés au Nigeria en route pour les épreuves orales et sportives ce lundi 10 juillet 2023 sont passés de vie à trépas.

Après une collision entre leur bus de transport commun et un camion, ceux-ci n'ont pas survécu. La scène horrible s'est produite à Badagry et dans le lot des rescapés se trouvait aussi un professeur délégué par l'administration pour conduire les heureux candidats. Une triste nouvelle qui a non seulement affecté les parents mais a également causé un deuil jamais vécu par ce centre de formation. Plusieurs démarches vont être mener pour retourner les corps sans vie à leurs familles respectives.