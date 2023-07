Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a exprimé samedi dernier ses excuses officielles pour le rôle qu'a joué son pays et sa dynastie dans l'esclavage. Cette déclaration a été prononcée lors de la commémoration marquant les 150 ans de l'abolition de l'esclavage dans les anciennes colonies néerlandaises. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que roi et membre du gouvernement. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses personnellement , a déclaré le monarque néerlandais, devant des milliers de personnes rassemblées à l'Oosterpark d'Amsterdam. Parmi l'assistance, de nombreux descendants d'esclaves originaires de l'ancienne colonie sud-américaine du Suriname, ainsi que des îles caribéennes d'Aruba, Bonaire et Curaçao.

La déclaration de Willem-Alexander prend un écho particulier, alors que les Pays-Bas s'interrogent sur leur passé colonial. Cette introspection nationale a été catalysée par le mouvement Black Lives Matter, qui a généré un débat parfois difficile sur la part de responsabilité du pays dans la traite des esclaves. L'esclavage a, en effet, grandement contribué à la période prospère connue sous le nom de "siècle d'or" néerlandais, avec le commerce de près de 600 000 Africains principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes.

Au-delà de la contrition du roi, l'événement s'inscrit dans un contexte plus large de reconnaissance institutionnelle. En décembre dernier, le Premier ministre Mark Rutte a présenté les excuses officielles du gouvernement pour le rôle de l'État néerlandais en 250 ans d'esclavage, qu'il a qualifié de "crime contre l'humanité". Dans la foulée, le roi avait salué ces excuses dans son discours de Noël, tout en reconnaissant qu'elles n'étaient que le "début d'un long chemin".

Bien que les excuses du roi aient été saluées par de nombreux descendants d'esclaves, certaines voix continuent de demander des réparations. Alors que les Pays-Bas se penchent sur leur passé, ces excuses pourraient être un premier pas vers la réconciliation et la réparation des torts du passé.