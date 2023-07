Depuis sa création en 2007, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) conforte sa présence sur le territoire national à travers ses nombreux sites répartis dans les grandes villes du pays. Le jeune bachelier, quelle que soit sa situation géographique, a la possibilité de s’inscrire sur l’un des sites de la prestigieuse université, et bénéficier des offres de formation.

L’étudiant qui désire suivre sa formation à ESM-BENIN n’a plus besoin de se déplacer à Cotonou, la capitale économique du Bénin, avant de s’inscrire et se faire former. L’administration de l’Ecole Supérieure de Management, sous le leadership éclairé de son promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO, a ouvert plusieurs sites dans les différentes régions du Bénin.

A Lokossa par exemple, les étudiants des départements du Mono et du Couffo peuvent s’inscrire et bénéficier des offres de formation de ESM-BENIN. Un autre site est ouvert à Bohicon pour les étudiants du Zou et des Collines. Ceux de l’Ouémé et du Plateau quant à eux, peuvent s’inscrire sur le site de Porto-Novo. Dans la partie septentrionale du pays, un site est ouvert à Djougou pour accueillir les jeunes de la Donga et de l’Atacora. Ceux de l’Alibori et du Borgou quant à eux, peuvent bénéficier des offres de formation de ESM-BENIN sur le site de Parakou. Dans l’Atlantique et le Littoral, en plus du siège en face du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, un site est ouvert à Akpakpa, et un autre à Abomey-Calavi.

L’Ecole Supérieure de Management est un véritable ‘’Business school’’ créé pour propulser les jeunes vers un début de carrière prometteur, et à l’auto emploi. C’est la référence au Bénin en matière de formation de cadres compétents et opérationnels, susceptibles de faire valoir leur savoir-faire dans le tissu économique. Les formations disponibles en cours du jour, et en cours du soir sont homologuées par l’Etat Béninois, et le Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES).

ESM-BENIN est une prestigieuse université dotée de nombreux atouts qui lui permettent d’engranger chaque année, des résultats très encourageants. Depuis la rentrée académique 2022-2023, 06 nouvelles filières ont été ouvertes. Il s’agit du Génie civil, Eau et Assainissement ; les Sciences juridiques ; les Sciences Economiques et de Gestion ; les Sciences Politiques ; l’Administration Générale ; et l’Administration des Finances. Les inscriptions pour la rentrée académique 2023-2024 sont déjà ouvertes, avec une réduction de près de 50% sur les frais de scolarité.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !