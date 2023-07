Selon une publication qui a été faite par le magazine Challenges ce mercredi, la fortune cumulée des 500 personnes les plus riches de la France a battu un record. Elle est désormais évaluée à 1 170 milliards d’euros. Ce chiffre représente ainsi près de 50 % du Produit Intérieur Brut du pays. Il s’agit de près de 20 % de progrès observé selon la publication qui a été faite par le magazine économique. L’année dernière, le cumul avait été évalué à 1 002 milliards.

« En 2009, ce montant n’était que de 194 milliards, représentant 10 % du PIB d’alors, aujourd’hui c’est 45 % », a poursuivi pour sa part le média français. La remarque qui a été faite par le média est que la plupart des riches de cette liste ont fait fortune dans le secteur du luxe. Près de 150 milliards d’euros du patrimoine des piliers du luxe français est concerné par cette croissance. Dans l’hexagone, le patron et numéro un mondial du luxe LVMH est à la tête de la liste des personnes les plus fortunées du pays.

Ce trentenaire domine le classement des jeunes milliardaires avec une fortune inégalée ! Le monde des milliardaires est souvent associé à des personnes d'âge mûr qui ont accumulé leur fortune au fil des années grâce à leur travail…

Il est également la première fortune sur le plan mondial selon le classement qui a été fait par le magazine américain Forbes. La liste des personnes les plus riches de France est dominée par les acteurs du luxe. Il s’agit par exemple des familles telles qu'Hermès, Wertheimer et celle de Françoise Bettencourt Meyers. Rappelons que, selon l'indice Bloomberg Billionaires de cette année, les 500 personnes les plus riches de la planète ont vu leur richesse totale augmenter de 852 milliards de dollars américains, avec les milliardaires de la tech en tête. Le premier semestre de cette année a tout même marqué la meilleure performance des milliardaires depuis la seconde moitié de 2020, avec une moyenne de 14 millions de dollars américains par jour pour chaque membre du classement.