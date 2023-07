Le parcours financier d'Elon Musk, le magnat de Tesla et SpaceX, a été marqué par des montées et des descentes vertigineuses. En novembre 2021, il avait atteint un sommet historique avec une fortune personnelle estimée à 340 milliards de dollars. Cependant, seulement huit mois plus tard, sa fortune avait chuté à 125 milliards de dollars, une perte record qui a même permis à Musk de figurer dans le Livre des records Guinness.

Malgré ce parcours financier tumultueux, Musk a continué à surmonter les obstacles. Cette semaine, sa fortune a atteint le niveau impressionnant de 255 milliards de dollars, selon l'Index des milliardaires de Bloomberg. Une performance remarquable qui le place en tête du classement des personnes les plus riches du monde, dépassant Bernard Arnault, propriétaire de LVMH. La source principale de sa richesse provient des performances boursières de Tesla. Les actions de l'entreprise ont atteint plus de 290 dollars cette semaine, portant sa capitalisation boursière à plus de 900 milliards de dollars.

Détenant environ 13% de cette somme astronomique et plus de 300 millions d'options exercables, la fortune personnelle de Musk est profondément ancrée dans les succès de Tesla. L'année 2023 a été particulièrement bénéfique pour Musk et Tesla, avec une reprise impressionnante de ses actions, en hausse de 136% depuis le début de l'année. Cette hausse est en partie attribuée à l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA générative, une technologie en plein essor qui a stimulé l'ensemble du marché boursier cette année.

Mais la question demeure : Elon Musk deviendra-t-il bientôt le premier trillionaire du monde ? À ce stade, il a déjà parcouru un quart du chemin vers cet exploit financier sans précédent. Son parcours jusqu'à présent, aussi imprévisible qu'il ait pu être, suggère que rien n'est impossible. Tout le monde observe avec anticipation, se demandant si Musk atteindra cet objectif monumental ou si de nouvelles turbulences sont à l'horizon.