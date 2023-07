L'Algérie est sous le choc suite au décès tragique de Nahel, un jeune homme d'origine algérienne né à Nanterre et ayant grandi en banlieue parisienne. Le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a exprimé sa consternation face à ce drame, qui a déclenché une vague d'émeutes en France. Le pays se montre préoccupé par les circonstances particulièrement troublantes entourant cet événement.

Dans un communiqué publié le jeudi 29 juin, le ministère algérien a fait part de ses inquiétudes et a exhorté le gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection envers les Algériens résidant en France. L'Algérie souhaite garantir la quiétude et la sécurité de ses ressortissants sur leur terre d'accueil. Le gouvernement algérien suit de près les développements de cette affaire tragique, notamment l'inculpation pour homicide volontaire et la mise en détention provisoire du policier responsable du tir fatal.

Le communiqué souligne également que l'Algérie est aux côtés de sa communauté nationale dans ces moments difficiles. Le pays se montre préoccupé par les épreuves et l'adversité auxquelles peuvent être confrontés ses citoyens à l'étranger. L'Algérie réaffirme ainsi son engagement à soutenir ses ressortissants dans toutes les circonstances. La mort de Nahel a suscité une vive émotion en Algérie, ainsi qu'une réaction en France, où de nombreuses voix se sont élevées pour demander justice et transparence.

Les émeutes qui ont éclaté dans certaines villes françaises témoignent de la profondeur des sentiments d'injustice et de colère que cette affaire a engendrés. Selon nos recoupement d'informations, les obsèques du jeune Nahel ont effectivement débuté ce samedi 01er Juillet 2023 comme annoncé plus tôt. Hommage et recueillement. C'est l'atmosphère à Nanterre pour les obsèques de l'adolescent.