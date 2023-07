La firme chinoise Transsion vient de faire une arrivée spectaculaire parmi les plus importants vendeurs de smartphones à l'échelle mondiale. S'implantant avec succès sur des marchés à fort potentiel comme l'Afrique et d'autres régions en développement, Transsion fait preuve d'une résilience remarquable sur un marché du smartphone actuellement en baisse. Les données récentes de la firme d'analyse Canalys pour le deuxième trimestre 2023 montrent que Transsion a réussi à se hisser à la cinquième place du classement des plus grands vendeurs de smartphones au monde.

Transsion Holdings a une présence particulièrement forte en Afrique. Ses marques Tecno, Itel et Infinix ont toutes un impact significatif sur ce continent. Leurs produits sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs africains, avec des caractéristiques telles que des batteries à longue durée de vie, des prix abordables, et des fonctionnalités adaptées aux réseaux locaux.

Cette approche orientée vers le consommateur a permis à Transsion de s'implanter efficacement sur le marché africain du smartphone, surpassant même des concurrents majeurs comme Samsung et Apple dans de nombreux pays. Cela est particulièrement impressionnant alors que des géants de l'industrie comme Samsung, Apple et Xiaomi ont connu des baisses de parts de marché respectivement de 14 %, 13 % et 16 %. Transsion, avec 9 % de part de marché, enregistre une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente et se classe 5ème derrière Samsung (), Apple (), Xiaomi () et Oppo ().

Le précédent Huawei

Ce scénario évoque en écho l'ascension spectaculaire de Huawei il y a quelques années, avec une grande part en Afrique avant que les sanctions américaines n'entravent son expansion et ne conduisent à une chute abrupte. À l'époque, Huawei avait également mis à profit des marchés émergents notamment l'Afrique, pour augmenter sa part de marché et rivaliser avec les leaders de l'industrie. Cependant, la situation actuelle de Transsion semble plus favorable, l'entreprise ne faisant pas face aux mêmes défis géopolitiques que Huawei.

Le rapport de Canalys souligne également que le marché mondial des smartphones est actuellement en déclin. Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 10 % par rapport à la même période en 2022. Mais, malgré cette tendance globale à la baisse, Transsion fait figure d'exception avec une croissance notable, prouvant une fois de plus sa robustesse sur un marché fluctuant.

Toutefois, il reste à voir si Transsion pourra maintenir sa trajectoire ascendante dans le contexte d'une industrie des smartphones en constante évolution. Avec des géants comme Samsung qui prévoient déjà de renverser la tendance avec de nouveaux lancements de produits, le défi est de taille. Quoi qu'il en soit, l'entrée de Transsion dans le top 5 marque un tournant significatif dans l'industrie des smartphones, démontrant la capacité de nouveaux acteurs à perturber le statu quo.