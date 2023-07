Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, par un décret de nomination pris dans la moitié du mois de juillet 2023, a procédé au remplacement de la regrettée Conseillère de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Bilikissou Ali MACHIFA décédée le 18 mai 2023 à Paris en France des suites d’une longue maladie. Feue Bilikissou Ali MACHIFA a été donc remplacée par Marcelin Ahonoukoun, ancien député du parti Union progressiste Le Renouveau (Up Le Renouveau) de la 8ème mandature de l’Assemblée nationale.

Avec la nomination de cet ancien député de la 5ème circonscription électorale, président du groupe parlementaire du parti UP-Le Renouveau ex UP au cours de la 8ème législature, le Chef de l’Etat béninois vient de combler ce poste vacant. Il faut rappeler que c’est le président Patrice Talon qui, dans le cadre de la désignation des conseillers qui siègent à la mandature en cours à la HAAC, a désigné Rémi Prosper Moretti, devenu plus tard président de l’Institution, Me Bastien Salami et feue Bilikissou Ali Machifa.