Un pays du nord de l'Afrique, est en train de surperformer dans le domaine des hydrocarbures, comme l'indiquent les derniers rapports de Sonatrach, le géant pétrolier national. Avec une augmentation de 2% de sa production d'hydrocarbures, l'Algérie a vu ses revenus d'exportation atteindre une somme impressionnante de 21 milliards de dollars américains à la fin du mois de mai 2023. Cette performance a été établie sur une période de cinq mois, ce qui laisse présager de nouveaux records à venir pour l'année en cours.

Boutaleb Mohamed Rochdi, directeur de la gestion de la performance, a présenté le bilan des réalisations du groupe au PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar. Ce dernier n'a pas manqué de souligner l'importance de ces chiffres pour l'économie algérienne. La production commercialisée s'est élevée à 68 millions de TEP (tonnes équivalent pétrole), tandis que la production primaire d'hydrocarbures a également augmenté de 2 %, pour atteindre 80 millions de TEP. Ces résultats montrent l'incroyable capacité de l'Algérie à se surpasser dans le domaine des hydrocarbures.

Révolution agricole: 8 pays africains s'allient à la Corée du sud, voici lesquels La majorité des terres arables de la planète se trouve en Afrique. Cependant, le continent peine encore à assurer une grande partie de son autosuffisance…

L'Algérie a déjà connu une année record en 2022, avec une hausse de 2 % de sa production d'hydrocarbures par rapport à 2021. En 2022, la production de Sonatrach a atteint 188,6 millions de TEP, contre 185,2 millions lors de l'année précédente. En termes d'exportations, l'Algérie a enregistré une somme stupéfiante de 60 milliards de dollars en gaz et pétrole en 2022.

La compagnie pétrolière algérienne a également multiplié les contrats d'exploration et d'exploitation avec les grandes firmes pétrolières internationales. Ces contrats, sous l'égide de la loi sur les hydrocarbures de décembre 2019, visent à stimuler la production de pétrole et de gaz. Avec le soutien de partenaires internationaux tels que Total Energies, Repsol et Pertamina, l'Algérie est bien partie pour atteindre de nouveaux sommets dans le domaine des hydrocarbures.