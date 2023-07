Face à la persistance de l'immigration clandestine, le leader politique sénégalais, Ousmane Sonko, a lancé un vibrant appel aux jeunes de son pays sur la plateforme twitter. Il les exhorte à rester dans leur patrie et à participer à la construction de leur développement économique et social. "Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel : vous ne pouvez avoir un meilleur avenir qu'ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social !" Cette intervention intervient après la disparition de près de 300 jeunes dans l'Atlantique, lors d'une tentative de migration clandestine.

Sonko a exprimé sa profonde sympathie aux familles endeuillées par cette tragédie, tout en assurant que ses prières accompagnent les personnes disparues dans l'espoir qu'elles soient retrouvées saines et sauves. Il souligne avec tristesse que cette situation n'est pas nouvelle, notant que le même phénomène "macabre et désolant" continue de décimer la jeunesse du Sénégal depuis douze ans. Ces drames à répétition sont les symptômes tangibles de l'échec des politiques publiques du président Macky Sall, selon Sonko.

En effet, l'homme politique pointe du doigt l'approche de la gouvernance actuelle, critiquant les erreurs de priorités du président Macky Sall. Il soutient que le régime s'est concentré sur de gros investissements infrastructurels qui n'ont eu aucun impact significatif sur l'économie réelle (agriculture, pêche, élevage, commerce, etc.), ni sur le tissu social, et qui ont pourtant conduit à un lourd endettement. Sonko ajoute que les maux du chômage et de la paupérisation sont devenus des réalités quotidiennes pour de nombreux Sénégalais.

Sonko met également en lumière ce qu'il qualifie d'instabilité politique que le régime de Sall a imposée au pays, avec des violences d'État, des tortures et des emprisonnements politiques. Il met en garde contre un avenir potentiellement incontrôlable en termes de stabilité intérieure et d'explosion du flux migratoire, si le président Sall persiste selon lui, dans sa volonté de manipuler la succession présidentielle. Sonko insiste sur le fait que les solutions aux problèmes du Sénégal sont à leur portée, et incite les jeunes à rester dans le pays et à contribuer à son développement.