La situation d’insécurité que traversent le Niger et les pays du Sahel en général est causée par l’Otan. C’est du moins la substance des confidences qui ont été faites par Mansour Elh Amani, leader du parti nigérien FPJD au média russe Sputnik Afrique, en marge du Sommet Russie-Afrique. Pour cet homme politique nigérien, tout ce qui se passe dans cette région d’Afrique est lié à la destruction de la Libye en 2011. Il s’est notamment attardé sur le cas du Soudan, du Tchad, du Niger, du Burkina et du Mali.

Pour lui, l’insécurité dans la région a pris de l'ampleur depuis 2011, avec la chute du colonel Mouammar Kadhafi. Il rappelle également qu’il s’agit d’une initiative de l’Otan qui a débouché sur la chute de ce régime. L’Occident en est responsable « parce que l'usage de l'Otan, au niveau de la Libye, c'était quelque chose qui est illégal ». « C'est que les pays membres peuvent riposter contre une attaque d’un pays non membre de l'Otan. La Libye n'a pas attaqué un pays membre de l'Otan, c’est la Libye a été attaquée par l'Otan », a-t-il détaillé dans la déclaration qu’il a faite à Sputnik Afrique.

Rappelons que la décision relative à l’attaque de la Libye par l’Otan a été motivée par une demande de la France dirigée en cette période par le président Nicolas Sarkozy. Ce fut également le moment pour l’homme politique du Niger de dire tout le bien qu’il pense de la coopération entre la Russie et les pays africains. Il n’aura pas été tendre avec la France qui, selon lui, n’a donné aucun résultat dans la lutte contre le terrorisme après huit ans de présence au Mali. Pour Mansour Elh Amani, « les pays du Sahel en général et le Niger en particulier doivent revoir leur stratégie de partenariat » et trouver d’autres solutions.