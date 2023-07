Raizel Calago (après sa maladie à gauche et avant sa maladie à droite), récemment diplômée du lycée, est une adolescente pas comme les autres. Sa peau et les changements morphologiques de son visage lui donnent un air beaucoup plus âgé, faisant souvent dire aux gens qu'elle a "l'air d'avoir 50 ans". Cette jeune fille de 18 ans souffre en réalité d'une maladie rare qui l'a fait vieillir prématurément, une situation qui étonne souvent au point où sa mère de 37 ans, Joela Omagap Calago, est souvent perçue comme étant plus jeune.

Il y a à peine quatre ans, Raizel était une adolescente en bonne santé. Mais elle a lentement commencé à développer des symptômes inhabituels comme des plaques rouges qui démangent. Sa famille pensait d'abord à une allergie. Cependant, une visite à l'hôpital a révélé que Raizel souffrait d'une maladie extrêmement rare, diagnostiquée plus tard comme le syndrome de Werner, une forme de progéria qui cause un vieillissement prématuré et des conditions typiques de la vieillesse comme les cataractes, le diabète, les problèmes cardiaques et l'ostéoporose.

La vie quotidienne de Raizel est loin d'être facile. "Raizel est timide pour faire face aux autres", confie sa mère Joela. "Il y a des adolescents qui la persécutent, mais il y en a aussi qui l'aiment et lui apportent de la joie." C'est une épreuve douloureuse pour Joela, car elle doit faire face aux remarques désobligeantes des gens qui disent qu'elle a l'air plus jeune que sa propre fille. Mais malgré ces défis, la famille Calago fait preuve d'une grande résilience.

Heureusement, les moments de bonheur sont également présents. Récemment, Raizel a fêté son 18e anniversaire et a célébré sa remise de diplôme du lycée. "Sa fête d'anniversaire a été l'une des plus mémorables", a confié sa mère. "Tant d'amis et de voisins sont venus et ont commenté à quel point elle est mature et responsable." Raizel est également impatiente de commencer son parcours universitaire en gestion hôtelière, montrant ainsi que malgré sa maladie, elle continue de se battre et de réaliser ses rêves. Malheureusement, il n'existe toujours pas de remède pour sa condition, mais Raizel continue de vivre sa vie avec courage et détermination.