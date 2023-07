Elon Musk a toujours été une source d'inspiration pour les passionnés d'exploration spatiale à travers le monde, et la Chine ne fait pas exception. Sa vision d'exploration interplanétaire, incarnée par SpaceX, a inspiré l'industrie spatiale chinoise à redéfinir ses ambitions et à accélérer ses propres efforts d'exploration spatiale. Les audacieuses missions de réutilisation de fusées par SpaceX ont clairement démontré le potentiel d'une approche plus économique et durable de l'exploration spatiale. En réponse, la Chine a intensifié ses efforts pour développer des technologies de fusées réutilisables. De plus, les avancées de SpaceX dans la construction de sa constellation de satellites Starlink ont stimulé la Chine à investir davantage dans sa propre infrastructure spatiale. Mais ce n'est pas le seul secteur d'activité du milliardaire qui inspire la Chine.

L'empreinte d'Elon Musk sur l'industrie technologique est indéniable. Et maintenant, il semble que la Chine tire également des leçons de sa vision révolutionnaire... dans le domaine de l'automobile. En écho aux avancées du milliardaire dans la technologie du "gigacasting" employée par Tesla, des chercheurs chinois développent des pièces automobiles uniques en alliage de magnésium.

Le processus chinois repose sur l'utilisation du magnésium, une ressource dont la Chine détient plus de 70% des réserves mondiales permettant ainsi de concevoir un panneau de carrosserie de voiture. Ces éléments géants sont fabriqués à partir d'un seul moule de magnésium, ce qui en fait un processus plus efficace et potentiellement moins coûteux.

Selon des experts, malgré le coût supérieur des alliages de magnésium comparé à ceux de l'aluminium, leur vitesse de production plus rapide et leur capacité à produire plus de pièces à partir de la même quantité de matériau rendent le coût global par pièce comparable. Pour rappel, le gigacasting a permis à Tesla d'accélérer considérablement la production dans ses usines, en gagnant plusieurs heures de travail.

L'adoption de la technologie "gigacasting" par la Chine ne représente pas seulement un exemple de la manière dont le pays s'inspire de la vision d'Elon Musk. Elle démontre également la volonté de la Chine d'être un acteur clé dans le futur de l'automobile. Comme Elon Musk a su le faire avec Tesla, la Chine a maintenant l'opportunité d'apporter des changements radicaux à l'industrie automobile, en plaçant la durabilité et l'innovation au cœur de ses priorités.