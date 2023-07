La superstar franco camerounaise Kylian Mbappé est de retour au Cameroun, un retour qui intervient à la pause des championnats européens. Mais, ce retour n'a pas fait l'unanimité car, d'aucuns n'en voulaient pas. Pour ceux-ci, l'amertume reste encore présent du fait que, Kylian Mbappé avait fait une sortie médiatique concernant son identité où il a repréciser son appartenance à la France tout en élucidant un récit au goût amer qu'il a de ses compatriotes du Cameroun.

Après Amballo, Kylian Mbappé est de retour sur la terre de son père. Une descente avec un programme alléchant. Déjà ce vendredi, il visitera une école de Yaoundé dont sa fondation a financé la réhabilitation et sera ensuite reçu par le Premier Ministre camerounais. Le champion du monde disputera un match de football avec Vent d’étoudi, une équipe de deuxième division dont Yannick Noah est le président et en même temps, fondateur du village Noah, lieu où se déroulera le match.

Sa visite s’achèvera samedi par une visite sur l’île de Djébalé, au large de Douala, qui abrite le village natal de son père.Cette visite profite plus qu'elle divise le Cameroun. Mais la visite de Kylian Mbappé au pays des Lions indomptables est devenue le centre de toutes les conversations. Les sentiments sont bien partagés entre fanatisme et indifférence. D’après Yannick Noah, c’est l’euphorie autour de la nouvelle. « Mon téléphone ne cesse de sonner, tout le monde veut savoir s’il est là et comment faire pour venir au village Noah, le voir, prendre une photo, l’observer.